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Сорвал кровлю с крыш, поломал деревья и обесточил 11 населенных пунктов: На Закарпатье прошел ураган

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Сорвал кровлю с крыш, поломал деревья и обесточил 11 населенных пунктов: На Закарпатье прошел ураган
12:44 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: carpathia.gov.ua

Новости Украины:В Закарпатской ОГА дали отчет о ситуации в области после непогоды.

Закарпатская область пострадала от непогоды. Ветер повалил десятки деревьев, повредил крыши домов и линии электропередач.

Как сообщается на сайте Закарпатской ОГА, больше всего бед ураган наделал в Иршавском районе – там повреждены крыши над зданиями социальной сферы.

В частности, над родильным отделением Иршавской районной больницы ветер снес 200 квадратных метров кровли, над реанимационным отделением – 100 квадратных метров. 

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120 квадратных метров крыши ветер снес над архивным отделом Иршавской РГА. Также повреждены кровли над школами в селах Сельцо, Бугорок, Воловица, Дубровка. 

Отмечается, что на помощь пришли местные водители грузовиков. Они отдают брезент со своих машин, чтобы им накрыть пробелы в кровлях и таким образом защитить больницу от дождя.

В целом по области было обесточено 11 населенных пунктов в Хустском, Береговском, Виноградовском и Великоберезнянском районах. По состоянию на 19 часов электроснабжение восстановлено в 10 населенных пунктах. 

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Как сообщается на сайте ГСЧС, ветер повалил 8 деревьев на автодороги в Береговском, Свалявском, Иршавском районах и городе Мукачево. Их распылили и убрали спасатели. Информации о пострадавших в результате непогоды в ГСЧС не поступало.

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Украина, Закарпатье, Стихия, ГСЧС.
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