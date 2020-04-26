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Ситуация с пожарами: на Херсонщине за сутки произошло 7 природных возгораний (Фото)

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Ситуация с пожарами: на Херсонщине за сутки произошло 7 природных возгораний (Фото)
14:51 Сегодня Телеграф УНН Фото: ГСЧС

Новости Украины:В ГСЧС дали отчет о пожарной ситуации на Херсонщине.

В Херсонской области вчера, 25 апреля, произошло 7 пожаров в экосистемах - горели камыши, сухая трава и подстилка.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Херсонской области.

"25 апреля на территории области 7 раз горели камыши, сухая трава и подстилка. Общая площадь тушения составила более 5,4 га. К ликвидации чрезвычайных событий привлекались пожарно-спасательные подразделения Днепровского, Белозерского, Голопристанского, Каховского, Алешковского районов и города Новая Каховка", - говорится в сообщении.

Пожары: В ГСЧС отчитались о ситуации под Чернобылем (Фото)

Указано, что спасатели главного управления ГСЧС Украины в Херсонской области в очередной раз подчеркивают важность соблюдения гражданами правил пожарной безопасности.

Категорически запрещается на открытых территориях рядом с лесопарковыми зонами использовать открытый огонь, разводить костер, выжигать траву и другие растительные остатки, бросать в траву и на обочины дорог окурки.

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Украина, Пожар, Херсон, ГСЧС.
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