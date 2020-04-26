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В Запорожской области пьяный водитель въехал в электроопору: трое погибших

В Запорожской области пьяный водитель въехал в электроопору: трое погибших
16:15 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Полиция

Новости Украины:В Знаменке Запорожской области три человека погибли в ДТП.

Три человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в с.Знаменка Каменко-Днепровского района Запорожской области, сообщают в Главном управлении Национальной полиции в Запорожской области.

По данным пресс-службы ведомства, водитель автомобиля "ВАЗ" не справился с управлением на закруглении проезжей части и, выехав на обочину, протаранил электроопору. От удара автомобиль перевернулся возле жилых домов. В результате водитель автомобиля 1973 г.р. и его два пассажира 1959 и 1988 г.р. погибли на месте ДТП .

По предварительным данным следствия, погибший водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

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Открыто уголовное производство по ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами). Полиция разыскивает свидетелей аварии.

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ДТП, Запорожская область, Знаменка, Нацполиция.
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