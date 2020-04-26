Коронавирус в Черновицкой области: за сутки зафиксировано пять летальных исходов

Новости Украины:На Буковине за сутки умерли пять человек с подозрением на коронавирус.

В Черновицкой области за минувшие сутки умерли трое мужчин и две женщины, которые имели подозрение на коронавирус и пневмонию.

Об этом в Facebook сообщает Черновицкая облгосадминистрация.

"За прошедшие сутки (25.04.2020) в области было зафиксировано 33 новых случая COVID-19. Летальных исходов - 5. Все умершие имели подозрение на COVID-19 и пневмонию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди умерших пациентов - трое мужчин, 1942, 1952 и 1955 годов рождения, и две женщины, 1937 и 1955 годов рождения.

В ОГА проинформировали, что общая численность инфицированных в области составляет 1341.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 9:00 26 апреля в Украине 8617 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 209 летальных, 840 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 492 новых случая.