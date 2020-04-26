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Пожары в Чернобыльской зоне: пожарные продолжают тушение огня в четырех лесничествах
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Пожары в Чернобыльской зоне: пожарные продолжают тушение огня в четырех лесничествах

Пожары в Чернобыльской зоне: пожарные продолжают тушение огня в четырех лесничествах
18:53 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ГСЧС

Новости Украины:В Чернобыльской зоне тушат пожары в 4 лесничествах, радиационный фон не превышает фоновых значений.

Подразделения ГСЧС оказывают помощь Государственному агентству Украины по управлению Зоной отчуждения (ГАЗО) в тушении пожаров на территории Лубянского, Парышевского, Дитятковского и Денисовецкого лесничеств по состоянию на 17:45 26 апреля.

Как сообщается на официальном сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в воскресенье вечером, основные усилия направлены на локализацию двух ячеек тления пеньков, остатков древесины и торфянике в ячейках пройденных огнем в селах Кривая Гора и Рудьки.

"Для обустройства противопожарных разрывов привлечена тяжелая инженерная техника ГСЧС и дополнительно 5 путепрокладчиков Вооруженных сил Украины. Инженерной техникой создано 987 км минерализованных полос. К тушению привлечены 1 тыс. 50 человек и 250 единиц техники, из них от ГСЧС 1 тыс. 17 человек личного состава и 230 единиц техники, в том числе 2 вертолета, которыми 25 апреля осуществлено 57 сбросов - 114 т воды. С начала работ осуществлено 2230 сбросов - 5 тыс. 130 т воды", - говорится в сообщении.

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Радиационный фон по г.Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (г.Киев - 0,015 мР/ч., Киевская область - 0,011 мР/ч. При допустимом фоне 0,05 мР/ч., в г.Чернобыль - 0,021 мР/ч., на КПП "Дитятки" 0,02 мР/ч. при контрольно допустимом уровне в 0,055 мР/ч.).

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Пожары, Чернобыль, ГСЧС.
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