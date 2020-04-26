На Днепропетровщине чиновники проверили соблюдение карантина в поминальные дни

Новости Украины:Работники ОГА Днепропетровщины проверили соблюдение карантина в поминальные дни.

Представители Днепропетровской облгосадминистрации в поминальные дни проверяют соблюдение в городах запрета на посещение кладбищ в связи с коронавирусом.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко, информирует пресс-служба облгосадминистрации.

"В поминальные дни доступ на кладбища Днепропетровщины ограничили. Все - чтобы не допустить массовых скоплений людей в карантин. Соответствующие решения приняли местные комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. Сейчас наши бригады выехали в города области, чтобы проинспектировать выполнение ограничительных установок", - сказал Бондаренко.

По его словам, с инспекцией от ОГА выехали 6 машин. Они проверяют всего 20 кладбищ в Днипре, Каменском, Кривом Роге, Марганце, Никополе, Новомосковске, Павлограде, Синельниково.

"Как свидетельствуют проверки, входы на кладбища закрыты. Чтобы никто не попал на территорию кладбищ, их патрулируют работники полиции и Нацгвардии", - отметил председатель ОГА.

Напоминаем, по данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 26 апреля в Украине 8 617 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 209 летальных, 840 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 492 новых случая.