На Херсонщине разблокировали мост, который перекрыли из-за закрытых рынков

На Херсонщине возобновили движение автотранспорта на мосту через Днепр, который был перекрыт сельхозпроизводителями, требовавшими открытия рынков для сбыта выращенной продукции.
Об этом сообщила начальник отдела коммуникации ГУ НП в Херсонской области Татьяна Пшонь.
"Движение возобновлено, граждане разошлись. Около 16 часов - пока выехали все - очень большая очередь была транспорта, потому что там перекрывали движение", - сказала Пшонь.
Как сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе Херсонской ОГА, завтра, 27 апреля, в 11 часов состоится встреча инициативной группы участников акции протеста с руководством ОГА.
Напоминаем, на Херсонщине сельхозпроизводители 26 апреля остановили движение автотранспорта через Антоновский (Херсонский мост), требуя открытия рынков в Украине. С ними на месте общался заместитель председателя облгосадминистрации, который предложил им создать инициативную группу и встретиться 27 апреля в 11 часов для поиска путей сбыта продукции.