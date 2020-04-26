На Херсонщине разблокировали мост, который перекрыли из-за закрытых рынков

Новости Украины:На Херсонщине сельхозпроизводители разблокировали перекрытый мост.

На Херсонщине возобновили движение автотранспорта на мосту через Днепр, который был перекрыт сельхозпроизводителями, требовавшими открытия рынков для сбыта выращенной продукции.

Об этом сообщила начальник отдела коммуникации ГУ НП в Херсонской области Татьяна Пшонь.

"Движение возобновлено, граждане разошлись. Около 16 часов - пока выехали все - очень большая очередь была транспорта, потому что там перекрывали движение", - сказала Пшонь.

Как сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе Херсонской ОГА, завтра, 27 апреля, в 11 часов состоится встреча инициативной группы участников акции протеста с руководством ОГА.

Напоминаем, на Херсонщине сельхозпроизводители 26 апреля остановили движение автотранспорта через Антоновский (Херсонский мост), требуя открытия рынков в Украине. С ними на месте общался заместитель председателя облгосадминистрации, который предложил им создать инициативную группу и встретиться 27 апреля в 11 часов для поиска путей сбыта продукции.