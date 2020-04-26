Закарпатские врачи записали "танцевальное" видео о борьбе с COVID-19

Новости Украины:Реанимационное отделение Закарпатской областной клинической больницы имени Новака вступило в борьбу с коронавирусом.

Медики Закарпатской областной клинической больницы им. Новака записали "танцевальное" видео о том, как противодействуют COVID-19.

Ролик опубликован на странице Закарпатского центра противодействия коронавирусу в Facebook.

"Реанимационное отделение Закарпатской областной клинической больницы имени Новака вступило в борьбу с COVID-19. Низкий поклон и благодарность медсестрам, врачам, санитаркам, каждой бригаде, каждому воину, который идет смело, рискуя своей жизнью!" - говорится в комментарии к видео.

Закарпатская областная клиническая больница имени Новака относится к медучреждениям первой волны, которые предназначены для госпитализации больных с коронавирусной инфекцией.

Медики, которые лечат больных COVID-19 в этом медучреждении, которые работают вахтовым методом: заступают на дежурство на неделю и в течение этого времени не выходят из больницы, где и питаются, и спят.

По информации Закарпатской ОГА, сейчас в этой больнице находится 27 пациентов с COVID-19.

На Закарпатье за последние сутки выявлено 43 новых случая заражения коронавирусом - это наибольшее количество с начала эпидемии.

Сейчас в области выявлено 329 случаев COVID-19, 30 человек выздоровели, 7 умерли.

Как сообщалось, по состоянию на 9:00 26 апреля в Украине 8 617 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 209 летальных, 840 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 492 новых случая.