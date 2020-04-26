Степанов обещает не допустить снижения зарплат у медиков из-за реформы

Новости Украины:Максим Степанов пообещал, что у медиков не снизятся зарплаты из-за реформы.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что не допустит снижения заработной платы врачей вследствие завершения медицинской реформы, сообщила пресс-служба Минздрава в телеграмм-канале.

"В прошлом году заведующая отделением "чувствительных форм туберкулеза" госпожа Виктория с надбавками получала 14 тыс грн. После старта второго этапа реформы - по расчетам, которые утвердили предыдущие руководители Минздрава - она будет получать 4 тыс.грн. При этом, из 278 медработников этого заведения только 190 остались. Из-за дефицита финансирования. Так не должно быть", - отметил Степанов во время рабочей поездки в медицинские учреждения Киевщины.

По его словам, одним из главных приоритетов работы министра является завершение реформы системы здравоохранения.

"При этом изменения в медицине не должны приводить к закрытию больниц, сокращение количества медицинских работников и уменьшение финансирования учреждений здравоохранения. Выигрывают от этого как медики, так и пациенты", - сказано в сообщении.