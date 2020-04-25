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Степанов: Аудит медреформы показывает очень тревожные сигналы

Степанов: Аудит медреформы показывает очень тревожные сигналы
10:56 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Министр здравоохранения пообещал, что медреформа будет завершена без сокращений и снижений зарплат.

Глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил о тревожных сигнала, поступающих во время проведения аудита медреформы.

"Наш аудит, который мы ввели в связи со вторым этапом реформы, показывает очень тревожные сигналы", - сказал он на онлайн-брифинге в субботу.

Министр отметил, что по информации, поступающей из регионов, где-то планируется сокращение медработников до конца года, где-то планируется снижение зарплаты, где-то начинают отправлять медработников в неоплачиваемый отпуск.

Глава Минздрава встретился с представителями социально ответственного бизнеса

"Я хочу быть откровенным и сказать, какие есть просчеты в медицинской реформе, что надо сделать, какой у нас будет план и как мы будем из этого выходить", - пояснил Степанов.

Он отметил, что медреформа должна завершиться без сокращенных медработников, с увеличенными зарплатами и с медициной, которой будут гордится украинцы.

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Минздрав, МОЗ, Медицинская реформа, Максим Степанов.
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