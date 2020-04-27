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На Донбассе в результате вражеских обстрелов ранены двое военных

На Донбассе в результате вражеских обстрелов ранены двое военных
14:43 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Двое украинских военных получили ранения на Донбассе в результате вражеских обстрелов в понедельник, 27 апреля.

Двое украинских военнослужащих получили ранения в понедельник днем вследствие обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих на востоке Украины, сообщается на странице Операции Объединенных сил в Facebook.

"У населенного пункта Южное противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов. В результате обстрела один наш защитник получил осколочное ранение. Также, недалеко от населенного пункта Крымское, был ранен еще один украинский герой. Противник применил гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы", - говорится в сообщении.

На Донбассе боевики 11 раз открывали огонь

Ранее в Минобороны сообщили об одном обстреле со стороны боевиков с начала суток (по позициям у с.Катериновка Луганской области) по состоянию на 12.30 и отсутствии потерь в рядах военнослужащих. Таким образом, исходя из данных ведомства и штаба странице Операции Объединенных сил, обстрелы у Южного и Крымского, которые привели к ранению военнослужащих, произошли уже после 12.30.

"Воинам оказали первую медицинскую помощь и оперативно эвакуировали в лечебные учреждения", - говорится в сообщении.

В штабе ООС отметили, что подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали боевикам "адекватный ответ".

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Боевики, Донбасс, ВСУ, ООС.
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