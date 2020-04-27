На прошлой неделе в столице гриппом и ОРВИ заболели более 3 тыс человек

Новости Украины:В КГГА дали отчет о количестве заболевших на грипп и ОРВИ среди жителей столицы за прошедшую неделю.

В столице на прошлой неделе гриппом и ОРВИ заболело 3 525 человек, что ниже базовой линии заболеваемости на 84,4%.

Об этом сообщает КГГА.

"В столице за 17-ю неделю 2020 года зарегистрировано 3 525 больных гриппом и ОРВИ. В общем интенсивность эпидемического процесса находится на низком уровне и ниже базовой линии на 84,4%. Сейчас показатель заболеваемости составляет 119,5", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в целом в столице наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 28,8% по сравнению с предыдущей неделей, которое произошло за счет взрослого и детского населения. Так, детей заболели - 1 434 (снижение на 26,9%), взрослых - 2 091 (снижение на 30%).

"В структуре заболеваемости дети составляют 40,7%, а на предыдущей неделе - 39,6%. Среди школьников заболеваемость снизилась на 23,1% - зарегистрировано 614 случаев. В медицинские учреждения за 17-ю неделю госпитализированы 16 человек, из них 9 - дети", - отмечается в сообщении.