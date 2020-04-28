Скачать
Вторник, 28.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги дня 27 апреля: COVID-19 в Украине и приложение для контроля самоизоляции
Итоги дня 27 апреля: COVID-19 в Украине и приложение для контроля самоизоляции
Потепление и грозы: прогноз погоды до конца апреля
Потепление и грозы: прогноз погоды до конца апреля
Украина получит от УЕФА более 4 миллионов евро
Украина получит от УЕФА более 4 миллионов евро
Пудов день: приметы и обряды на 28 апреля
Пудов день: приметы и обряды на 28 апреля

На Донбассе боевики девять раз обстреляли позиции ООС, двое военных ранены

На Донбассе боевики девять раз обстреляли позиции ООС, двое военных ранены
07:49 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Двое украинских военных получили ранения вследствие 9 обстрелов боевиков на Донбассе.

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования девять раз обстреляли украинские позиции на Донбассе применив запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120-мм и 82-мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, ранены двое военнослужащих, с начала текущих суток зафиксировано два обстрела, без потерь, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"Вследствие вражеских обстрелов двое украинских защитников получили ранения", – сказано в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук во вторник.

В частности отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики из стрелкового оружия вели огонь по украинским позициям неподалеку Марьинки; опорные пункты неподалеку Опытного были обстреляны из автоматических станковых гранатометов; ночью у Новоселовки Второй был зафиксирован обстрел из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" НВФ обстреляли украинских военнослужащих у Катериновки со станковых противотанковых и автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а также выпустили 5 мин 120-го калибра; вблизи Крымского днем были использованы гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы, а вечером осуществлен обстрел из 120-мм миномета, выпущено 7 мин; по защитникам Южного боевики вели огонь из автоматических станковых гранатометов, а позиции возле Попасной вечером были обстреляны из миномета 120-го калибра; позиции около Майского были обстреляны из минометов 82-го калибра, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В ВСУ зафиксировали новые случаи заболевания коронавирусом

В пресс-центре подчеркнули, что украинские военнослужащие, удерживая оборону, "действовали решительно и дали враждебным подразделениям достойный отпор".

По предварительным данным украинской разведки, 27 апреля уничтожено два боевика и еще трое ранено.

С начала текущих суток боевики дважды обстреляли украинские позиции в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". По защитникам Крымского НВФ открывали огонь из 120-мм минометов и гранатометов различных систем. В ответ подразделения Объединенных сил оперативно применяли дежурные огневые средства.

На Донбассе в результате вражеских обстрелов ранены двое военных

"За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", – подытожили в штабе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Боевики, Донбасс, ВСУ, ООС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Нас выдают наши губы: тест, который поможет определить характер
02 Радоница, или Пасха для усопших: что можно и что нельзя делать 28 апреля
03 Бытовые ошибки, которые могут испортить здоровье
04 Моуринью назвал более талантливого футболиста, чем Роналду и Месси
05 Зеленский: Продовольственные рынки могут заработать уже в пятницу (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Донбассе боевики девять раз обстреляли позиции ООС, двое военных ранены
На Донбассе двое военных получили ранения
Нефть некуда девать: десятки танкеров &quot;застряли&quot; у берегов Калифорнии
Десятки танкеров "застряли" у берегов Калифорнии
США ужесточили ограничения на экспорт в три страны
США ужесточили ограничения на экспорт в три страны
Радоница 2020: что категорически запрещено делать в родительский день
Радоница 2020: что категорически запрещено делать в родительский день
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь