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Позитивная тенденция: В одном из крупнейших очагов COVID-19 на Сумщине все больные выздоровели

Позитивная тенденция: В одном из крупнейших очагов COVID-19 на Сумщине все больные выздоровели
15:09 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:В селе Казацком Сумской области, где подтверждено наибольшее в области количество случаев заболевания коронавирусной инфекцией, инфицированные выздоровели.

Об этом на брифинге 28 апреля сообщил заместитель директора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк.

"На сегодня мы можем говорить о том, что в Казацком у нас нет людей, у которых было бы подтверждено заболевание COVID-19. Но это не значит, что там не надо проводить определенные ограничительные меры. И это не говорит о том, что не будет повторного заражения - мы не можем этого гарантировать", - заявил Мацюк.

Как сообщалось, в районе Конотопа было лабораторно подтверждено 26 случаев инфицирования COVID-19, из них 19 - в селе Казацком. Две больные женщины умерли. С целью недопущения распространения инфекции с 7 апреля был ограничен въезд и выезд из Казачьего.

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По состоянию на утро 28 апреля в Сумской области зарегистрировано 95 официально подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, из них 4 летальных, 54 человека излечились, из которых шестеро - в районе Конотопа за последние сутки.

Всего в Украине по состоянию на 9.00 28 апреля 9410 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 239 летальных, 992 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 401 новый случай.

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Украина, Сумы, Заражение, Коронавирус.
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