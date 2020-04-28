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Защитные маски: СБУ блокировала на Донетчине поставки некачественной продукции

Защитные маски: СБУ блокировала на Донетчине поставки некачественной продукции
16:54 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ssu.gov.ua

Новости Украины:Механизм хищения бюджетных средств на сумму свыше 10 миллионов гривень, разоблачила СБУ на Донетчине.

Механизм хищения бюджетных средств на сумму свыше 10 миллионов гривень, выделенных на борьбу с пандемией коронавируса, разоблачила Служба безопасности Украины на Донетчине.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что жительница Краматорска разработала схему присвоения средств регионального филиала "Донецкая железная дорога" АО "Укрзализныця", выделенных на обеспечение работников средствами индивидуальной защиты. Злоумышленница планировала поставить железнодорожному предприятию более 700 тысяч защитных масок сомнительного происхождения по завышенным ценам. По предварительным оценкам экспертов, потери государства за сделку могли составлять более десяти миллионов гривень", - говорится в сообщении.

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Правоохранители блокировали поставки партии контрафактных масок и предотвратили нанесение ущерба государственным интересам. В рамках начатого уголовного производства по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к сделке.

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Донецк, Украина, СБУ, Маски, ГПСУ.
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