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На Донбассе погиб украинский военнослужащий

На Донбассе погиб украинский военнослужащий
07:41 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погиб один военный.

За минувшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погиб один украинский военнослужащий, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз обстреляли позиции Объединенных сил. Вследствие обстрелов 28 апреля Украина потеряла одного защитника", - говорится в сообщении на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в среду утром.

Отмечается, что 28 апреля противник применил против украинских военных запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибров 152 мм и 122 мм, минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник вел огонь по украинским позициям неподалеку Каменки из миномета 82-го калибра, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Опорные пункты ООС неподалеку Опытно враг обстреливал из ручного противотанкового гранатомета. У Павлополя противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а неподалеку Старогнатовки - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также сообщается, что Минские договоренности по отводу тяжелых вооружений боевики 28 апреля многократно нарушали в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". В частности, украинские военные вблизи н.п. Крымское утром трижды находились под вражеским огнем. Боевики из направлений от оккупированных г. Донецкого, Сентяновки и Славяносербска выпустили 30 мин 120-го калибра.

Кроме того, враг использовал гранатометы различных систем, вооружения боевых машин пехоты и крупнокалиберные пулеметы. К вечеру противник обстреливал защитников Крымского из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По защитниках Хутора Свободный незаконные вооруженные формирования вели огонь дважды - из артиллерийских систем калибра 152 мм и 82 мм минометов. Утром по защитникам Попасной враг выпустил 6 мин 82-го калибра и вел огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов, а вечером обстреливал из стрелкового оружия.

По окрестностям Орехово враг из минометов калибра 120 мм и 82 мм выпустил 9 мин, а неподалеку Новолуганского применял гранатометы различных систем и стрелковое оружие. Вблизи пгт. Новотошковское враг дважды открывал огонь из запрещенных минскими соглашениями вооружений. В целом боевики использовали 25 артиллерийских снарядов калибра 152 мм и 122 мм, а затем вели огонь из минометов калибра 120 мм. С наступлением темноты НВФ вели огонь по украинским позициям неподалеку Зайцево из минометов 82-го калибра, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Штаб ООС: боевики семь раз нарушали "тишину"

Кроме того, противник из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия дважды совершил обстрел участка разведения №3 Богдановка-Петровское.

По данным разведки, 28 апреля украинские военнослужащие ранили менее двух боевиков.

"С начала текущих суток российские наемники уже дважды нарушили режим прекращения огня", - добавили в штабе.

Отмечается, что противник со станковых противотанковых гранатометов, зенитной установки и крупнокалиберных пулеметов обстрелял украинские позиции в Верхнеторецком, а из минометов 82-го калибра вел огонь рядом с Новотошковским. В ответ на нарушение украинские военные применили дежурные огневые средства и прекратили враждебные провокации.

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Боевики, Военные, Донбасс, ВСУ, ООС.
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