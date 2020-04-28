Штаб ООС: боевики семь раз нарушали "тишину"

Новости Украины:В штабе ООС дали отчет о количестве обстрелов боевиками украинских позиций.

В течение текущих суток в районе проведения операции Объедененных сил на Донбассе боевики семь раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. На свои вооруженные провокации противник получил адекватный ответ от украинских воинов", - сообщили в пресс-центре.

Все враждебные обстрелы зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" и почти все они были с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Утром наши защитники вблизи населенного пункта Крымское трижды находились под вражеским огнем. Российские наемники из направлений от оккупированных пгт Донецкий, Сентяновка и Славяносербск выпустили 30 мин 120-го калибра. Кроме этого враг применил гранатометы различных систем, вооружения боевых машин пехоты и крупнокалиберные пулеметы.

Впоследствии вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали защитников Хутора Вольный из минометов 82-го калибра, а защитников Попасной из минометов 82-го калибра и станковых и ручных противотанковых гранатометов.

По окрестностям Орехового враг из минометов калибра 120 мм и 82 мм выпустил 9 мин, а неподалеку Новолуганского применял гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

"Потерь среди наших защитников в результате вражеских обстрелов не было. Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано, в районе проведения операции принимаются все необходимые меры по недопущению заноса и распространения коронавирусной инфекции в воинские коллективы из состава ОС. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - отметили в штабе ООС.

Как сообщалось, 27 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня.