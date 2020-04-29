Большая стройка: В Запорожье возводят Центр оказания медицинской помощи (Фото)

Новости Украины:В рамках национального проекта "Большая стройка" под Запорожьем в поселке Солнечный продолжаются работы по строительству Центра первичной медицинской помощи.

Как продвигаются работы сегодня проконтролировал глава Запорожской ОГА Виталий Туринок.

"Большая стройка" – это масштабный проект. Несмотря на всемирную пандемию коронавируса, в нашей области продолжаются работы на определенных объектах. Мы понимаем, насколько они являются важными и нужными для местных жителей. Среди них есть и это медицинское учреждение в поселке Солнечное. На сегодня средства на его строительство есть, материалы есть. Объект будет современным", – отметил Туринок.

Общая стоимость объекта - 12,5 млн гривень, 1,5 млн грн из которых — деньги Широковской ОТГ.

Сейчас община арендует помещение в центральной районной больнице.

"Мы очень ждем этот объект. Это будет центральная амбулатория всей нашей первичной медицины. Его открытие позволит улучшить качество медицинских услуг. Помощь смогут получать 12,5 тысяч населения общины", - сказал глава ОТГ Денис Коротенко.

Работы по строительству начались в конце 2019 года. Заказчиком является департамент капитального строительства Запорожской ОГА, подрядчик - ООО "Грифон групп".

На сегодня подрядная компания уже завершила все земляные работы, возведено здание будущего Центра, выполнен монтаж внутренних сетей, сетей канализации и водоснабжения. Необходимо обустроить вентиляционные шахты, кровлю, утеплить фасад, сделать монтаж системы отопления, вентиляции, кондиционирования, электрооборудования, электроосвещения.

Руководитель департамента капстроительства Виктор Ярош отметил, что на сегодня работы выполнены на 4,5 млн гривень. Завершить строительство должны в конце июня.

"В нашей области строится 17 амбулаторий, но такая — только одна. Она находится в черте города, населенные пункты рядом густонаселенные, поэтому амбулатория рассчитана на большее количество пациентов, чем в сельских районах", - сказал Ярош.

По его словам, этот же подрядчик строит еще 6 объектов, работы выполняются с опережением графика.