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Большая стройка: В Запорожье возводят Центр оказания медицинской помощи (Фото)

Большая стройка: В Запорожье возводят Центр оказания медицинской помощи (Фото)
17:31 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: www.zoda.gov.ua

Новости Украины:В рамках национального проекта "Большая стройка" под Запорожьем в поселке Солнечный продолжаются работы по строительству Центра первичной медицинской помощи.

Как продвигаются работы сегодня проконтролировал глава Запорожской ОГА Виталий Туринок.

"Большая стройка" – это масштабный проект. Несмотря на всемирную пандемию коронавируса, в нашей области продолжаются работы на определенных объектах. Мы понимаем, насколько они являются важными и нужными для местных жителей. Среди них есть и это медицинское учреждение в поселке Солнечное. На сегодня средства на его строительство есть, материалы есть. Объект будет современным", – отметил Туринок.

Общая стоимость объекта - 12,5 млн гривень, 1,5 млн грн из которых — деньги Широковской ОТГ.

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Сейчас община арендует помещение в центральной районной больнице.

"Мы очень ждем этот объект. Это будет центральная амбулатория всей нашей первичной медицины. Его открытие позволит улучшить качество медицинских услуг. Помощь смогут получать 12,5 тысяч населения общины", - сказал глава ОТГ Денис Коротенко.

Работы по строительству начались в конце 2019 года. Заказчиком является департамент капитального строительства Запорожской ОГА, подрядчик - ООО "Грифон групп".

На сегодня подрядная компания уже завершила все земляные работы, возведено здание будущего Центра, выполнен монтаж внутренних сетей, сетей канализации и водоснабжения. Необходимо обустроить вентиляционные шахты, кровлю, утеплить фасад, сделать монтаж системы отопления, вентиляции, кондиционирования, электрооборудования, электроосвещения. 

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Руководитель департамента капстроительства Виктор Ярош отметил, что на сегодня работы выполнены на 4,5 млн гривень. Завершить строительство должны в конце июня.

"В нашей области строится 17 амбулаторий, но такая — только одна. Она находится в черте города, населенные пункты рядом густонаселенные, поэтому амбулатория рассчитана на большее количество пациентов, чем в сельских районах", - сказал Ярош.

По его словам, этот же подрядчик строит еще 6 объектов, работы выполняются с опережением графика.

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Украина, Запорожье, Медицина.
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