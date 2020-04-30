Пьяный водитель "скорой" попал в ДТП в Киевской области

Новости Украины:На Киевщине в ДТП попала "скорая", водитель которой был навеселе.

На Киевщине на автодороге М-03 произошло ДТП с участием автомобиля "скорой", водитель которого имел признаки опьянения и не имел при себе удостоверения водителя.

Об этом сообщает Патрульная полиция Киевской области в Facebook.

Отмечается, что в начале 12-го часа бориспольские патрульные получили вызов о ДТП у поворота на Переяслав-Хмельницкий.

"По прибытию на 91 км автодороги Киев – Харьков – Довжанский инспекторы выяснили, что автомобиль скорой медицинской помощи Peugeot во время выезда с второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении водителю Volkswagen LT35, который двигался по главной дороге. В результате этого произошло столкновение. В результате ДТП два фельдшера скорой получили травмы", - говорится в сообщении.

Во время общения полицейские обнаружили у водителя авто "скорой" явные признаки алкогольного опьянения, в придачу он не имел при себе удостоверения водителя.

Пострадавших госпитализировали в больницу, обстоятельства ДТП выясняются.