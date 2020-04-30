Скачать
Четверг, 30.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Антикризисный энергетический штаб: Шмыгаль провел первое заседание
Антикризисный энергетический штаб: Шмыгаль провел первое заседание
Трамп: В США проведено тестов на Covid-19 больше, чем в любой другой стране
Трамп: В США проведено тестов на Covid-19 больше, чем в любой другой стране
Определился второй финалист Кубка Беларуси
Определился второй финалист Кубка Беларуси
Хотите узнать, в чем секрет Вашего счастья: простой тест даст ответ
Хотите узнать, в чем секрет Вашего счастья: простой тест даст ответ

Пьяный водитель "скорой" попал в ДТП в Киевской области

Пьяный водитель "скорой" попал в ДТП в Киевской области
00:23 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:На Киевщине в ДТП попала "скорая", водитель которой был навеселе.

На Киевщине на автодороге М-03 произошло ДТП с участием автомобиля "скорой", водитель которого имел признаки опьянения и не имел при себе удостоверения водителя.

Об этом сообщает Патрульная полиция Киевской области в Facebook.

Отмечается, что в начале 12-го часа бориспольские патрульные получили вызов о ДТП у поворота на Переяслав-Хмельницкий.

"По прибытию на 91 км автодороги Киев – Харьков – Довжанский инспекторы выяснили, что автомобиль скорой медицинской помощи Peugeot во время выезда с второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении водителю Volkswagen LT35, который двигался по главной дороге. В результате этого произошло столкновение. В результате ДТП два фельдшера скорой получили травмы", - говорится в сообщении.

На Киевщине задержали вооруженную банду, которая грабила фермеров

Во время общения полицейские обнаружили у водителя авто "скорой" явные признаки алкогольного опьянения, в придачу он не имел при себе удостоверения водителя.

Пострадавших госпитализировали в больницу, обстоятельства ДТП выясняются.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ДТП, Киевская область, Нацполиция.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ослабление карантина: Шмыгаль анонсировал новые решения Кабмина
02 Хлеб быстро плесневеет: в чем может быть причина
03 Хотите узнать, в чем секрет Вашего счастья: простой тест даст ответ
04 "Зубы, которым просто нет аналогов": обнаружены останки животного с уникальной челюстью
05 Посол: МИД Польши вернуло 12 украинцев из Марокко
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Карантин: власти Кипра начнут ослаблять ограничительные меры с 4 мая
Карантин: власти Кипра начнут ослаблять ограничительные меры
Последствия эпидемии: в США резко падает экономика - уже 26 млн безработных
В США падает экономика - уже 26 млн безработных
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 29 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 29 апреля
Для всех и абсолютно бесплатно: Google открывает доступ к сервису Meet
Для всех и абсолютно бесплатно: Google открывает доступ к сервису Meet
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь