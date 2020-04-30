Требовал взятку у солдата-срочника: экс-командиру взвода Нацгвардии сообщили о подозрении

Новости Украины:ГБР сообщило о подозрении во взяточничестве экс-командиру взвода Нацгвардии.

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении экс-командиру взвода Нацгвардии в получении неправомерной выгоды.

Об этом сообщает пресс-служба бюро.

"Следователи территориального управления ГБР, расположенного в городе Полтаве, сообщили о подозрении бывшему командиру ремонтного взвода автомобильной техники одной из воинских частей Национальной гвардии Украины, которая дислоцируется в городе Харьков", - говорится в сообщении.

Военнослужащий подозревается в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства и хранении боевых припасов без предусмотренного законом разрешения.

"По предварительной информации, командир взвода требовал у солдата-срочника 1 800 долларов США за содействие в освобождении его со службы по состоянию здоровья", - отметили в ГБР.

Во время обыска по месту жительства подозреваемого обнаружена и изъята часть денег, которые заплатил солдат-срочник, а также 21 патрон, которые гвардеец хранил без предусмотренного законом разрешения.