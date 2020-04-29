НАПК в первом квартале 2020 привлекло к ответственности более тысячи человек

За первый квартал 2020 года Национальное агентство по предупреждению коррупции привлекло к уголовной ответственности 236 человек за уголовные правонарушения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НАПК.
"В целом к ответственности за коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения привлечено 1012 человек. Из них 236 были привлечены к уголовной ответственности, 736 человек — к административной ответственности, еще 40 к лицам было применено дисциплинарное взыскание", — говорится в сообщении.
Отмечается, что данные приведены за правонарушения за первый квартал 2020 года.
Больше всего человек было привлечено к ответственности в связи со следующим:
"Среди лиц, привлеченных к ответственности 350 депутатов местных советов, 163 должностные лица юридических лиц публичного права (не указанные в ч.1 ст. 3 Закона "О предупреждении коррупции") и 95 работников органов полиции", — говорится в сообщении.