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НАПК в первом квартале 2020 привлекло к ответственности более тысячи человек

НАПК в первом квартале 2020 привлекло к ответственности более тысячи человек
23:48 Ср, 29 Апрель 2020 Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости Украины:НАПК с начала года привлекло к уголовной ответственности 236 коррупционеров.

За первый квартал 2020 года Национальное агентство по предупреждению коррупции привлекло к уголовной ответственности 236 человек за уголовные правонарушения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НАПК. 

"В целом к ответственности за коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения привлечено 1012 человек. Из них 236 были привлечены к уголовной ответственности, 736 человек — к административной ответственности, еще 40 к лицам было применено дисциплинарное взыскание", — говорится в сообщении.

Отмечается, что данные приведены за правонарушения за первый квартал 2020 года.

Больше всего человек было привлечено к ответственности в связи со следующим:

  • несвоевременное представление декларации — 625 человек;
  • предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды (взятки) должностному лицу — 133 человек;
  • несообщение о существенных изменениях имущественного положения — 52 человек;
  • принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды (взятки) должностным лицом — 38 человек.

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"Среди лиц, привлеченных к ответственности 350 депутатов местных советов, 163 должностные лица юридических лиц публичного права (не указанные в ч.1 ст. 3 Закона "О предупреждении коррупции") и 95 работников органов полиции", — говорится в сообщении.

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Коррупция, Уголовная ответственность, НАПК.
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