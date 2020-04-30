Сутки на Донбассе: ранен один украинский военный

Новости Украины:В течение минувших суток, 29 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации нарушили обязательства о прекращении огня и 15 раз обстреляли позиции ООС.

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе террористы 15 раз нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов украинский военный получил боевую травму.

Как сообщает пресс-центр ООС, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток неподалеку Верхнеторецкого боевики вели огонь из станковых противотанковых гранатометов, зенитной установки ЗУ-23−2 и крупнокалиберных пулеметов, около Новомихайловки — из снайперского вооружения, дважды возле Водяного — из вооружения БМП, гранатометов различных систем и пулеметов крупного калибра, в районе Павлополя — из гранатометов различных систем, вблизи Гнутово — из минометов 120 мм калибра и станковых противотанковых гранатометов, неподалеку Старогнатовки, Тарамчука и Авдеевки — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, дважды в районе Марьинки — из гранатометов различных систем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север вблизи Новотошковского и Орехово террористы обстреливали украинских военных из 82 мм минометов, неподалеку Новозвановкиа — из 120 мм минометов.

По данным разведки, 29 апреля украинские военнослужащие уничтожили одного российского оккупанта и не менее двух ранили.

С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли.

Напомним, вчера вечером пророссийские боевики на Донбассе обстреляли окрестности населенного пункта Золотое-4, чем наразили на опасность мирных жителей.