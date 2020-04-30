"Суд" в оккупированном Крыму оштрафовал имама за пятничную молитву

Новости Украины:Так называемый "суд" в оккупированном Крыму оштрафовал имама Дилявера Халилова за проведение пятничной молитвы.

В среду, 29 апреля, в оккупированном Крыму прошло заседание "суда", решением которого за проведение пятничной молитвы оштрафован имам мечети в Советском районе Длявер Халилов.

Об этом со ссылкой на адвоката Эмиля Курбединова в Facebook сообщает Крымская солидарность.

"Его привлекают за то, что провёл джума намаз (пятничная молитва - ред.) в мечети, которая 16 лет работает. Но вдруг, оказалось что это не мечеть, а какой-то спорткомплекс, а он не имам мечети, а нарушитель закона", - рассказал Курбединов.

"Суд" признал Халилова виновным по ч.2 ст. 20.2 КоАп РФ ("Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка") и оштрафовал на 30 000 рублей (около 11 тысяч грн).

Курбединов подчеркнул, что ряд ключевых ходатайств защиты "суд" проигнорировал. В частности адвокаты ходатайствовали о вызове представителя Духовного управления мусульман Крыма Эмирали Аблаева, который принимал непосредственное участие в формировании данной религиозной общины ещё в 2004 году. А также представили "суду" документы, свидетельствовавшие о том, что данная религиозная община официально зарегистрирована в Крыму с 2004 года и действует на законных основаниях.

Защита считает, что "дело имама Халилова" свидетельствует о том, что под видом правосудия "суд" чинит беспредел и планомерно уничтожает религиозные организации в оккупированном Крыму.

Как сообщалось, 15 апреля 2020 года имам Длявер Халилов был вызван в прокуратуру Советского района, где его обвинили в незаконной миссионерской деятельности. 22 апреля 2020 года обвинение о привлечении к незаконной миссионерской деятельности было отменено. В итоге прокуратура предъявила Дляверу Халилову новое обвинение по ч.2 ст. 20.2 КоАп РФ ("Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка").