Киевляне задолжали за коммуналку 6 млрд грн

Новости Украины:В Киеве общая задолженность за коммунальные услуги составляет почти 6 миллиардов гривень.

Общая задолженность за коммунальные услуги в Киеве составляет почти 6 млрд грн, заявил мэр столицы Виталий Кличко.

Об этом он заявил во время онлайн-брифинга в четверг.

"К сожалению, из-за ограничительных мер, люди и предприятия столкнулись с финансовыми проблемами. И это повлияло также на уровень расчетов за коммунальные услуги.

На сегодня в Киеве общая задолженность за коммунальные услуги составляет почти 6 млрд грн. Это - очень большая сумма. Хочу отметить, что тенденция к уменьшению уровня оплаты может привести к перебоям с предоставлением коммунальных услуг.

Напомню, что срок действия скидки в 10% теперь продлен до 30 числа каждого месяц", - подчеркнул мэр.

Мэр Киева отметил, что эти средства идут на закупку газа, реконструкцию устаревших теплотрасс, которые необходимо ремонтировать к началу нового отопительного сезона, а также на зарплату десятки тысяч людей, которые работают в КП.

Кличко отметил, что оплатить все коммунальные услуги киевляне могут онлайн через "Центр коммунального сервиса".

"Также создана страница в Facebook, где в личных сообщениях можно связаться со специалистами центра и получить консультацию о предоставлении жилищно-коммунальных услуг. Консультации оказывают и на горячей линии "Центра коммунального сервиса".

Дополнительно открыто 10 стационарных номеров телефонов - соответственно в каждом районе города", - резюмирует мэр.