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В Киеве продлили льготный период оплаты комуслуг

В Киеве продлили льготный период оплаты комуслуг
15:13 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: КГГА

Новости Украины:Льготный период оплаты коммунальных услуг в Киеве продлится до завершения ограничительных мер из-за COVID-19.

Льготный период оплаты за коммунальные услуги в столице продлится до окончания действия ограничительных мер по недопущению распространения коронавируса, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"У нас была норма скидки 10 процентов для тех, кто заплатит до 20 числа текущего месяца. Теперь эта скидка будет действовать для всех, кто оплатит до конца месяца", - сказал мэр столицы.

Вместе с тем, он подчеркнул, что это не значит, что за коммунальные услуги не надо платить вообще. "Из-за ограничительных мер в городе резко упал уровень оплаты. Общий уровень оплаты за жилищно-коммунальные услуги на конец марта в Киеве не достиг 80%. В сравнении с февралем, значительно меньше киевлян заплатили за услуги", - отметил Кличко.

По словам мэра, средства от оплаты коммунальных услуг очень необходимы городу. "Это в том числе и зарплата работников коммунальных предприятий, и деньги на горючее для коммунальной техники и на другие расходы", - добавил городской голова.

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"Сегодня есть широкий выбор сервисов по оплате коммунальных услуг, не выходя из дома. Большая просьба к тем, кто уже платит онлайн: в личном кабинете вы можете зарегистрировать несколько адресов и оплатить также своих родителей, бабушек и дедушек, которые не пользуются онлайн-сервисами", - призвал мэр.

Напомним, Кабинет министров намерен в ближайшие дни запустить возможность оплаты коммунальных услуг для пенсионеров через "Укрпошту" или телефонные "горячие линии" банков.

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Все по теме:

Виталий Кличко, Киев, Коммуналка, Коммунальные платежи, Covid-19.
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