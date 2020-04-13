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Понедельник, 13.04.2020
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В Украине тестируют отечественные аппараты ИВЛ двух компаний

В Украине тестируют отечественные аппараты ИВЛ двух компаний
14:16 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Бизнеса:На совещании под председательством президента Владимира Зеленского по вопросам борьбы с коронавирусом обсуждали возможности поставок в больнице аппаратов ИВЛ отечественного производства.

Возможности поставок в украинские больницы аппаратов искусственной вентиляции легких отечественного производства обсудили на традиционном совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщает пресс-служба президента, в настоящее время проверяют технические параметры аппаратов двух украинских компаний, и если их показатели качества будут соответствовать зарубежному оборудованию, украинские больницы получат сотни аппаратов уже в ближайшие недели.

"Стоимость таких аппаратов искусственной вентиляции легких в разы меньше, чем зарубежного оборудования. Мы сможем лучше обеспечить наших врачей и спасти больше жизней", - отметил Зеленский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский пообещал миллион долларов изобретателю вакцины от коронавируса SARS-CoV-2.

Как сообщалось, по состоянию на 09:00 13 апреля подтверждены 3102 случая COVID-19, из которых 93 летальные, 97 пациентов выздоровели. За сутки зафиксированы 325 новых случаев.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.

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Коронавирус, Владимир Зеленский, Covid-19, ИВЛ.
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