ВСУ: Вблизи арсенала боеприпасов в Балаклее произошел пожар

Новости Украины:В Генштабе ВСУ дали отчет о пожарной ситуации вблизи Балаклеи.

Огонь, который распространялся на расстоянии 6 км от арсеналов боеприпасов ВСУ возле Балаклеи, локализован и ликвидирован.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

"Сегодня, 30 апреля, недалеко от арсенала хранения боезапаса Вооруженных Сил Украины, расположенного возле города Балаклея Харьковской области, возник степной пожар. Огонь распространялся на расстоянии около 6 км от арсенала. В ходе оперативных действий местного подразделения ГСЧС Украины Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям пожар был незамедлительно локализован и ликвидирован", - говорится в сообщении.

Как отмечается, руководство воинской части А1352 приняло необходимые меры по недопущению пожаров в зоне ответственности. Штатные пожарно-спасательные подразделения и подразделения охраны и обороны воинской части поддерживают постоянную боевую готовность.

Пожарная безопасность вокруг арсенала, с учетом засушливых погодных условий, находится на постоянном контроле местных органов самоуправления, аварийно-спасательных и правоохранительных органов.