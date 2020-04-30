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ВСУ: Вблизи арсенала боеприпасов в Балаклее произошел пожар

ВСУ: Вблизи арсенала боеприпасов в Балаклее произошел пожар
14:29 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: facebook

Новости Украины:В Генштабе ВСУ дали отчет о пожарной ситуации вблизи Балаклеи.

Огонь, который распространялся на расстоянии 6 км от арсеналов боеприпасов ВСУ возле Балаклеи, локализован и ликвидирован.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

"Сегодня, 30 апреля, недалеко от арсенала хранения боезапаса Вооруженных Сил Украины, расположенного возле города Балаклея Харьковской области, возник степной пожар. Огонь распространялся на расстоянии около 6 км от арсенала. В ходе оперативных действий местного подразделения ГСЧС Украины Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям пожар был незамедлительно локализован и ликвидирован", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, руководство воинской части А1352 приняло необходимые меры по недопущению пожаров в зоне ответственности. Штатные пожарно-спасательные подразделения и подразделения охраны и обороны воинской части поддерживают постоянную боевую готовность.

Пожарная безопасность вокруг арсенала, с учетом засушливых погодных условий, находится на постоянном контроле местных органов самоуправления, аварийно-спасательных и правоохранительных органов.

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Украина, Пожар, ВСУ, ГСЧС, ГУНП.
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