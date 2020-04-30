Эпидемия коронавируса: В оккупированном Крыму насчитали 170 случаев заражения

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Крыму количество зараженных уже перевалило за 170 человек.

В оккупированном Крыму за прошедшие сутки зафиксировано три новых случая коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа, ссылаясь на "главу" оккупационной власти Крыма Сергея Аксенова.

"Первая – это женщина в Симферополе, привезенный случай, к ней гости приехали из столицы, второй случай – в Алуште, человек контактировал с предыдущим зараженным, третий случай – женщина из Керченской больницы, переведенная во 2-й родильный дом Симферополя, сама жительница Феодосии", – сказал Аксенов.

В Севастополе зарегистрировано 78 случаев заболевания коронавирусом, а в остальной части Крыма – 92.

Всего на 30 апреля в Крыму и Севастополе на текущий момент подтверждено 170 случаев заболевания COVID-19.

Как сообщает КПГ, уровень диагностирования COVID-19 в Крыму и Севастополе остается низким, таким образом, официальные цифры о количестве случаев заражения новой коронавирусной инфекцией не соответствуют действительности.