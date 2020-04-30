Скачать
Четверг, 30.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Нардепы обратились к миру с призывом осудить российскую агрессию
Нардепы обратились к миру с призывом осудить российскую агрессию
Карантин в Киеве: Кличко возмутился поведением киевлян
Карантин в Киеве: Кличко возмутился поведением киевлян
Хирн: Я не хочу делать шоу за закрытыми дверями
Хирн: Я не хочу делать шоу за закрытыми дверями
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 1 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 1 мая

Эпидемия коронавируса: В оккупированном Крыму насчитали 170 случаев заражения

Эпидемия коронавируса: В оккупированном Крыму насчитали 170 случаев заражения
16:07 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: facebook

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Крыму количество зараженных уже перевалило за 170 человек.

В оккупированном Крыму за прошедшие сутки зафиксировано три новых случая коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа, ссылаясь на "главу" оккупационной власти Крыма Сергея Аксенова.

"Первая – это женщина в Симферополе, привезенный случай, к ней гости приехали из столицы, второй случай – в Алуште, человек контактировал с предыдущим зараженным, третий случай – женщина из Керченской больницы, переведенная во 2-й родильный дом Симферополя, сама жительница Феодосии", – сказал Аксенов.

В Киеве за сутки 60 заболевших коронавирусом, один летальный

В Севастополе зарегистрировано 78 случаев заболевания коронавирусом, а в остальной части Крыма – 92.

Всего на 30 апреля в Крыму и Севастополе на текущий момент подтверждено 170 случаев заболевания COVID-19.

Как сообщает КПГ, уровень диагностирования COVID-19 в Крыму и Севастополе остается низким, таким образом, официальные цифры о количестве случаев заражения новой коронавирусной инфекцией не соответствуют действительности.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Крым, Заболевание, Заражение, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Хотите узнать, в чем секрет Вашего счастья: простой тест даст ответ
02 Ослабление карантина: Шмыгаль анонсировал новые решения Кабмина
03 В Украине количество заболевших коронавирусом превысило 10 000
04 "Мы страшно кашляли": Оля Полякова заявила, что болела коронавирусом
05 "Зубы, которым просто нет аналогов": обнаружены останки животного с уникальной челюстью
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 30 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 30 апреля
Как и где пересечь границу Украины: список работающих пунктов пропуска
Как и где пересечь границу Украины: список работающих КПП
Угроза COVID-19: Количество запросов на медстрахование растет
Угроза COVID-19: Количество запросов на медстрахование растет
Фестиваля Atlas Weekend в 2020 году не будет: причина
Фестиваля Atlas Weekend в 2020 году не будет: причина
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь