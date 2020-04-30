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Четверг, 30.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
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В Киеве за сутки 60 заболевших коронавирусом, один летальный

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В Киеве за сутки 60 заболевших коронавирусом, один летальный
12:47 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Информатор

Новости Украины:В Киеве за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 60 человек, 1 случай - летальный.

В Киеве за минувшие сутки COVID-19 заболели 60 человек, в общем инфицирован 1 тыс. 401 киевлянин.

Об этом Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил на онлайн-брифинге.

"Мне хотелось бы говорить о том, что болезнь в столице пошла на спад, но это не так. На сегодняшний день у нас плюс 60 человек, у которых за минувшие сутки лабораторно подтвердили заболевания COVID-19, среди них трое медиков. Один случай за минувшие сутки, к сожалению, летальный. На сегодняшний день в столице уже 1 тыс. 401 подтвержденный случай заболевания COVID-19", - заявил он.

По словам Кличко, за прошедшие сутки заболели 31 женщина в возрасте от 18 до 84 лет и четыре девочки в возрасте до 17 лет, а также 18 мужчин в возрасте от 22 до 84 лет и 7 мальчиков в возрасте до 17 лет.

"Один больной - из Киево-Печерской лавры", - уточнил он.

Госпитализированы 25 пациентов, остальные лечатся на самоизоляции под контролем медиков.

Мэр добавил, что всего в стационарах городских больниц находятся 193 человека с подтверждена диагнозом, в том числе четверо детей, и 64 пациента, из которых шесть детей с подозрением, а 32 пациента в тяжелом состоянии, один подключен к аппарату ИВЛ.

Как сообщалось, по состоянию на 9.00 30 апреля в Украине зарегистрировано 10 тыс. 406 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 261 летальный, 1 тыс. 238 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 540 новых случаев.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.

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Виталий Кличко, Киев, Covid-19, Коронавирус в Киеве.
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