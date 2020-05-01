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Жестокое убийство в Харькове: суд избрал меру пресечения женщине (Видео)

Жестокое убийство в Харькове: суд избрал меру пресечения женщине (Видео)
01:44 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Скриншот

Новости Украины:Суд Харькова избрал меру пресечения женщине, которая отрезала голову дочери.

Ленинский райсуд Харькова арестовал на 60 суток жительницу поселка Подворки Харьковской области, которую подозревают в жестоком убийстве 13-летней дочери.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

38-летняя подозреваемая Татьяна Пьянова зашла в зал суда в простыне, сразу стала отрицать свою вину, кричала на судью, утверждая, что ей судья - Бог, а не люди. Она называла дочь не Кристиной, как надо, говорила, что она Ева и что "вскоре будет Адамчик", что кто-то забрал к себе душу ее ребенка, и что суд заставляет ее принять новую веру. После этого женщину вывели из зала за неуважение к суду.

Решение относительно меры пресечения избирали в присутствии адвоката подозреваемого. Суд рассмотрел и удовлетворил ходатайство прокурора об избрании для женщины ареста на 60 суток в качестве меры пресечения.

Женщину задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ей грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы. Все обстоятельства устанавливаются.

В Харькове полиция задержала женщину, которая несла в пакете голову дочери

По словам следователя Николая Кривенко, женщина, которую задержали в Харькове обнаженную с ножом в руке и пакетом, в котором была голова ее 13-летней дочери, нанесла не менее 20 ударов ножом по голове и лицу потерпевшей: "При этом она понимала, что телесные повреждения нанесли потерпевшей большие страдания, от которых девушка скончалась на месте".

По словам соседей, которые пришли в суд, семью знают давно, не видели ничего странного, Кристина всегда была чисто одета, ее мать накануне видели в магазине, ее психическое состояние было нормальное.

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Харьков, Полиция, Суд, Убийство.
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