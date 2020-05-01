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В Севастополе зафиксировали шесть новых случаев коронавируса

В Севастополе зафиксировали шесть новых случаев коронавируса
02:53 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:В оккупированном Севастополе шесть новых случаев коронавируса.

В оккупированном Севастополе в четверг зафиксировано шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на так называемого временно исполняющего обязанности губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

"Сегодня у нас к одному еще шесть подтвержденных диагнозов. Таким образом, за сегодняшний день плюс семь. Четверо – младший медицинский персонал четвертой городской больницы", – сказал Развожаев.

По его словам, все инфицированные уже госпитализированы, а их контакты – "отработаны".

Напоминаем, 30 апреля в Севастополе "власти" объявили о первой смерти от коронавирусной инфекции. За предыдущие сутки в Крыму было зафиксировано три новых случая заболевания.

По данным российских властей, всего к 30 апреля в Севастополе зарегистрировано 84 случая заболевания коронавирусом, в Крыму – 92.

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Севастополь, Коронавирус, Covid-19.
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