В Севастополе зафиксировали шесть новых случаев коронавируса

В оккупированном Севастополе в четверг зафиксировано шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на так называемого временно исполняющего обязанности губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
"Сегодня у нас к одному еще шесть подтвержденных диагнозов. Таким образом, за сегодняшний день плюс семь. Четверо – младший медицинский персонал четвертой городской больницы", – сказал Развожаев.
По его словам, все инфицированные уже госпитализированы, а их контакты – "отработаны".
Напоминаем, 30 апреля в Севастополе "власти" объявили о первой смерти от коронавирусной инфекции. За предыдущие сутки в Крыму было зафиксировано три новых случая заболевания.
По данным российских властей, всего к 30 апреля в Севастополе зарегистрировано 84 случая заболевания коронавирусом, в Крыму – 92.