На стройплощадке в оккупированном Севастополе произошла вспышка Covid-19: 36 человек госпитализированы

Новости Украины:В оккупированном Севастополе подтвердили 36 новых случаев коронавируса.

В оккупированном Севастополе сегодня подтвердили 36 новых случаев COVID-19 - очаг на одной из строительных площадок.

Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на так называемого в.и.о. губернатора города Михаила Развожаева.

"Сегодня перед совещанием поступила информация: в одной из наших строительных площадок подтвердилось, что появился небольшой очаг. 36 человек инфицированных - это практически столько же, сколько за все два месяца в предыдущий период ", - сказал Развожаев президенту РФ Путину во время совещания.

По словам представителя оккупационной власти, проявление заболевания у нововыявленных инфицированных "легкое, бессимптомное, впрочем, все строители госпитализированы. Очаг обсервирован, все под контролем, все под контролем".

Также 28 апреля сообщалось, что в Севастополе заболела коронавирусом пациентка девятой горбольницы. Таким образом, ранее было известно о 37 зараженных инфекцией в Севастополе.

27 апреля Развожаев рассказал о пяти новых случаях коронавируса в городе, два из которых - строители медицинского центра российского Министерства обороны в районе бухты Омега. По его словам, всего на строительстве работает 700 человек в две смены, около 200 из которых - севастопольцы. Он утверждал, что площадку переводят в режим обсервации для того, чтобы не останавливать строительство, из-за чего никто из работников не сможет покидать территорию в течение двух недель, а людей "разместят в палатках".

Утром 28 апреля стало известно, что в Крыму еще девять человек заразились коронавирусом. На текущий период в Крыму зарегистрировано 79 случаев коронавирусной инфекции.