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Столичная компания свозила шприцы, маски и халаты на стихийные свалки (Фото)

Столичная компания свозила шприцы, маски и халаты на стихийные свалки (Фото)
00:29 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:В Киеве заблокировали незаконный выброс опасных медицинских отходов.

Правоохранители разоблачили частную компанию, которая вместо утилизации медотходов из столичных больниц, выбрасывала их на стихийные свалки.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

"В Киеве разоблачен и блокирован незаконный выброс опасных медицинских отходов из больниц столичного региона. Указанные нарушения были выявлены в деятельности компании, специализирующейся на утилизации опасных отходов, в том числе медицинских и биологических", - говорится в сообщении.

По данным следствия, вместо утилизации медицинских отходов в специально отведенных для этого местах, шприцы, медицинские маски, халаты и прочие отходы медицинских учреждений г. Киева, среди которых могут быть и опорные больницы, принимающие больных COVID-19, компания вывозила на стихийные свалки и обычные полигоны твердых бытовых отходов в Киевской области.

Правоохранители задокументировали факты вывоза медотходов на свалки, а также разоблачили водителя грузового автомобиля, привлеченного должностными лицами предприятия, во время выброса медицинских отходов на одном из таких полигонов в Киевской области.

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В рамках уголовного производства, начатого по этому факту, проведены обыски в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов, в ходе которых изъяты документы, средства связи, компьютерная техника и другие вещественные доказательства.

Досудебное расследование осуществляется по ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) и ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК.

Принимаются меры, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и привлечения виновных лиц к ответственности.

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Киев, Прокуратура, Полиция, Медотходы.
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