На Буковине зафиксировали почти сотню новых случаев коронавируса

Новости Украины:На Буковине официально подтверждены еще 96 случаев коронавируса.

На Буковине 30 апреля официально подтверждены еще 96 случаев заражения коронавирусом, из них 28 в Черновцах. Лабораторный центр исследовал 470 новых образцов. Общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 1667 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на главу Черновицкой ОГА Сергея Осачук в Facebook.

Глава области напомнил, что месяц назад, 30 марта, на Буковине было всего 109 больных коронавирусом.

12 буковинцев в четверг выздоровели от COVID-19, они дважды получили отрицательные результаты тестов. Таким образом, в Черновицкой области от коронавируса уже вылечились 128 человек.

От коронавирусной инфекции по состоянию на 30 апреля умерли 44 человека.

За весь период лабораторный центр обработал 7027 ПЦР-тестов.

Осачук пообещал, что буковинские медики, работавшие в госпитальных базах для больных коронавирусом пациентов, получат обещанную правительством надбавку в 300%.

По его данным, в область поступили 2,7 миллиона гривен для выплаты надбавок за март. Деньги уже получил медицинский персонал областной клинической и детской больниц, Центра экстренной медицинской помощи, Черновицкой городской больницы №1, Кицманской, Сокирянской и Сторожинецкой ЦРБ.

Так, врачам инфекционных отделений выплатят дополнительно примерно по 11 000 гривен, медсестрам - по 7,3 тысячи, санитаркам - по 5500. Остальные медики, работавших с больными на коронавирус пациентами, также получат доплаты. Размер будет зависеть от того, сколько времени они оказывали помощь таким больным.

Также, по информации Осачук, один миллион гривен в марте выделили из областного бюджета. Деньги направили на премии за интенсивность труда медикам областной клинической и детской больницы, а также Центра экстренной медицинской помощи.

Напомним, в Украине зафиксировано уже более 10 тыс. случаев COVID-19, из них 261 летальный.