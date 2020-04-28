За сутки Covid-19 зарегистрирован еще у полсотни буковинцев

Новости Украины:На Буковине зафиксировано 53 новых случая COVID-19, всего - 1428.

На Буковине подтверждено еще 53 случая COVID-19. Всего в области 1428 случаев коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил председатель Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук, передает УНН.

"53 новых установленных случая инфицирования Коронавирусная болезнью, из них 21 случай приходится на город Черновцы ... Общее количество на сегодняшний день буковинцев, которые заразились Коронавирусная болезнью достигло 1428 человек", - рассказал Осачук.

По его словам, сегодня выписано 19 буковинцев, которые выздоровели от COVID-19.

"Они получили повторный отрицательный результат тестирования. Таким образом они выздоровели и общее количество людей, которые побороли эту болезнь уже составляет 79 человек", - сказал Осачук.