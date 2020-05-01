В Киевском СИЗО скоро появятся платные камеры

Новости Украины:В одном из киевских СИЗО появятся платные камеры.

В Киевском СИЗО появятся платные камеры, которые рассчитаны на шесть мест, будут оборудованы видеонаблюдением для исключения коррупционной составляющей, сообщила заместитель Министра юстиции Елена Высоцкая.

"Мы сейчас обустраиваем эти камеры в ручном режиме и знаем, сколько их будет в каждом учреждении. Начинаем с Киевского СИЗО. В нем шесть мест", - заявила она в интервью "Слидство.Инфо". По словам Высоцкой, договор относительно поселения в улучшенную камеру будет заключаться между заключенным и администрацией в письменном виде. Также Минюст установит систему видеонаблюдения для мониторинга заполнения таких камер.

"Также у нас есть информация по наполнению спецсчетов. И таким образом мы можем раз в неделю или в месяц сопоставлять информацию, которая подается администрацией, с фактическим нахождением кого-то в камерах. Нас не интересует, кто именно находится. Находится - значит, в этот день должна быть оплата", - отметила замминистра. Она подчеркнула, что такие нововведения должны исключить коррупционную составляющую в учреждениях.

Напоминаем, министерство юстиции в рамках тюремной реформы планирует ввести платные камеры повышенного комфорта в следственных изоляторах.