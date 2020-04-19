Скачать
Воскресенье, 19.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
ПЦР-тесты: ВОЗ передала Украине наборы для диагностирования коронавируса
ПЦР-тесты: ВОЗ передала Украине наборы для диагностирования коронавируса
УПЦ МП: В Украину привезли Благодатный огонь (Видео, Фото)
УПЦ МП: В Украину привезли Благодатный огонь (Видео, Фото)
Малиновский: Наблюдая за Серией А по ТВ думал, что этот чемпионат медленный
Малиновский рассказал о Серии А
Пасха 2020 в Украине: обычаи и народные обряды в этот светлый праздник
Пасха 2020: что нужно делать в этот светлый праздник

В украинских СИЗО появятся платные камеры повышенного комфорта (Видео)

В украинских СИЗО появятся платные камеры повышенного комфорта (Видео)
00:16 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Министерство юстиции планирует внедрить платные камеры повышенного комфорта в следственных изоляторах.

Министерство юстиции в рамках тюремной реформы планирует ввести платные камеры повышенного комфорта в следственных изоляторах.

Об этом в видеоблоге на своей странице в Facebook сообщил министр юстиции Денис Малюська.

По его словам, полученные средства за такие камеры будут направляться на ремонт бесплатных камер.

"Мы сделаем платные камеры повышенного комфорта в следственных изоляторах. По объективным причинам есть камеры лучшего качества, и есть хуже. Ходят слухи, что лучшие камеры достаются за взятки. Мы сделаем, чтобы эти средства официально направлялись в специальный фонд, за счет которого мы сможем делать ремонты и улучшать качества и условия бесплатных камер", - сообщил Малюська.

Малюська: Мы поддерживаем идею освобождения осужденных, однако не массового

В министерстве ожидают, что Кабмин примет постановление об оборудовании платных камер на заседании правительства 22 апреля.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Министерство юстиции, Тюрьма, Денис Малюська.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Страстная суббота 2020: что запрещается делать в этот день
02 Не заморачивалась с нарядом: Эльза Хоск позировала обнаженной (Фото)
03 Что нельзя есть, если вы худеете: список
04 Каждый продукт имеет свои противопоказания: когда нельзя пить кефир
05 Стильная самодельная маска своими руками (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Ситуация с пожарами на Житомирщине и Киевщине (Фото и видео)
Ситуация с пожарами на Житомирщине и Киевщине (Фото и видео)
Пандемия COVID-19: В мире ожидается дефицит кофе
Пандемия COVID-19: В мире ожидается дефицит кофе
В Молдове из-за коронавируса на полный карантин закрывают еще одно село
В Молдове на полный карантин закрывают еще одно село
День рождения Елизаветы II: королева отменила праздничный пушечный салют в связи с пандемией
День рождения Елизаветы II: королева отменила праздничный пушечный салют в связи с пандемией
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь