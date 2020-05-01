На Днепропетровщине сгорели 2 га поля сухостоя

Новости Украины:На Днепропетровщине произошло возгорание сухостоя.

В четверг в 13:47 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре на открытой территории за пределами села Песчанка Новомосковского района Днепропетровской области. Об этом сообщает ГСЧС.

По вызову сразу направлено отделение местной пожарной команды Песчанской сельского совета и пожарных 31 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Прибыв к месту, спасатели начали борьбу с огнем. Пожар удалось локализовать в 15:30, а в 17:04 возгорание было ликвидировано.

Огнем уничтожено около 2 га сухой травы и кустарника. К тушению пожара привлечены 7 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

Напомним, в Днепре горел цех по обработке вторсырья.