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На Днепропетровщине сгорели 2 га поля сухостоя

На Днепропетровщине сгорели 2 га поля сухостоя
02:49 Сегодня Телеграф УНН Фото: ГСЧС

Новости Украины:На Днепропетровщине произошло возгорание сухостоя.

В четверг в 13:47 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре на открытой территории за пределами села Песчанка Новомосковского района Днепропетровской области. Об этом сообщает ГСЧС.

По вызову сразу направлено отделение местной пожарной команды Песчанской сельского совета и пожарных 31 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Прибыв к месту, спасатели начали борьбу с огнем. Пожар удалось локализовать в 15:30, а в 17:04 возгорание было ликвидировано.

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Огнем уничтожено около 2 га сухой травы и кустарника. К тушению пожара привлечены 7 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

Напомним, в Днепре горел цех по обработке вторсырья.

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Днепропетровщина, ГСЧС, Сухостой.
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