На Закарпатье избрали меру пресечения для мужчины, который заказал убийство знакомой

Новости Украины:На Закарпатье арестовали мужчину, который заказал убийство знакомой.

На Закарпатье взят под стражу мужчину, который заказал убийство знакомой. Такое решение 30 апреля принял Ужгородский городской суд.

Об этом сообщает Нацполиция.

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Ночью с 28 на 29 апреля оперативники управления стратегических расследований в Закарпатской области Нацполиции, детективы следственного управления полиции по процессуального руководства областной прокуратуры и по силовой поддержке спецподразделения КОРД в Ивано-Франковской области задержали заказчика особо тяжкого преступления при попытке покинуть пределы региона.

Мужчина занимался бизнесом и имел конфликт с руководителем магазина, где женщина работала продавщицей. Последняя стала очевидцем разговора, в котором человек обещал разобраться с ее руководителем. Узнав об этом, решил избавиться от нежелательного свидетеля, несмотря на давние дружеские отношения.

Злоумышленнику было сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 14 п.11 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство совершенное по заказу) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы.

Напомним, на Закарпатье объявили о подозрении 23-летнему мужчине за попытку продажи украинок в Словакию.