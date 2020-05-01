Спасатели предупредили о высоком уровне пожарной опасности в Украине

Новости Украины:Сегодня на большей части Украины сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В некоторых регионах Украины в пятницу, 1 мая, ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом со ссылкой на синоптиков сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).

По данным ведомства, чрезвычайный уровень пожарной опасности сохранится в южных, восточных, Днепропетровской, Кировоградской, Ровенской и Хмельницкой областях.

Синоптики прогнозируют, что сегодня на большей части территории страны пройдут дожди, местами – с грозами.

В восточных и некоторых южных и западных областях небо затянут облака, однако осадков не будет. Температура днем – до 25 градусов с отметкой "плюс".

Напомним, что спасатели продолжают тушить отдельные очаги тления в Чернобыльской зоне и Житомирской области.