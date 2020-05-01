Боевики ранили двух украинских военных

Новости Украины:В пятницу, 1 мая, в результате вражеских обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения.

В Министерстве обороны Украины сообщили о состоянии двух раненых сегодня военных Вооруженных сил Украины на Донбассе в результате обстрелов российских оккупантов.

Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны Украины относительно обстановки в районе проведения операции Объединенных сил.

В частности, по уточненной информации, на Луганском направлении в настоящее время зафиксировано 5 вражеских обстрелов.

Так, российские наемники дважды открывали огонь по позициям Объединенных сил вблизи Крымского - после полуночи из подствольных гранатометов и стрелкового оружия, а утром - из миномета 120-го калибра, выпустив 10 мин. Возле Пивденного ночью разорвались 6 вражеских мин 120-го калибра, а неподалеку Новотошковского утром - 7 мин калибра 82 мм.

Кроме того, украинские защитники Травневого около 6:00 пресекли обстрел, который враг вел из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, и пулеметов крупного калибра.

В то же время, на Донецком направлении имели место 3 прицельных обстрела украинских опорных пунктов в районе Богдановки. Их противник совершил со стороны оккупированного Петровского, используя станковые противотанковые и автоматические гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие. Все эти обстрелы ни были длительными и сразу прекращались после адекватного ответа со стороны подразделений Объединенных сил.

Также еще один обстрел оккупанты устроили возле Водяного - утром со стороны Саханки они вели огонь по нашим позициям из автоматического гранатомета, пулеметов и стрелкового оружия.

"За текущие сутки в результате вражеских обстрелов двое украинских воинов получили ранения. После оказания первой медицинской помощи они были оперативно эвакуированы в лечебные учреждения. Состояние здоровья обоих военнослужащих удовлетворительное", - говорится в сводке.

При этом, потери врага в результате ведения Объединенными силами ответного огня уточняются.

"Сейчас наши воины осуществляют дооборудование своих позиций, пристально наблюдают за врагом и держат ситуацию под контролем. Все преступные действия оккупантов наши защитники готовы и в дальнейшем решительно пресекать", - говорится в сводке.