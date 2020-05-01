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Освобожденные из плена боевиков ОРДЛО прошли 14-дневную обсервацию в Святогорске

Освобожденные из плена боевиков ОРДЛО прошли 14-дневную обсервацию в Святогорске
15:47 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook

Новости Украины:Освобожденные из плена в ОРДЛО завершили обсервацию, коронавирус не обнаружен.

Сегодня истек срок обсервации лиц, освобожденных из плена 16 апреля с оккупированных частей Донецкой и Луганской областей, каждому провели тестирование на COVID-19, полученные результаты все - отрицательные. Об этом сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко в Facebook, передает УНН.

"Сегодня истек срок обсервации лиц, освобожденных из плена 16 апреля с оккупированных частей Донецкой и Луганской областей. Все они прошли 14-дневную обсервацию в Святогорске", - рассказал он.

В течение этого времени каждому, по словам председателя ОГА, провели тестирование с помощью быстрых тестов и по два ПЦР исследования (в начале и в конце обсервации). "Полученные результаты все отрицательные", - добавил Кириленко.

"Провели с места обсервации украинцев, освобожденных из плена 16 апреля. Двое из них возвращаются домой уже сегодня, большинству нужна психологическая и медицинская реабилитация - они ее будут получать в специализированных медицинских учреждениях", - сообщил председатель ОГА.

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По его словам, расходы, связанные с пребыванием и питанием людей в обсервации, взяло на себя государство.

"Спасибо медицинским работникам, которые две недели были рядом с ними, ухаживали и оказывали необходимую помощь", - указал Кириленко.

Напомним, 16 апреля Украина освободила 20 своих граждан, удерживаемых в ОРДЛО.

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Донецкая область, Святогорск, Павел Кириленко, Covid-19.
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