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Курение убивает: в Черниговской области при пожаре погибло два человека

Курение убивает: в Черниговской области при пожаре погибло два человека
16:34 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ГСЧС

Новости Украины:В Черниговской области в результате пожара в частном доме погибли два человека.

Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, сегодня в 08:50 поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в селе Воловики Корюковского района.

"По вызову к месту происшествия прибыло одно отделение 9-й Государственной пожарно-спасательной части из города Корюковка и сельские пожарные из сел Забаровка и Александровка. На время их прибытия крыша жилого дома была полностью охвачена пламенем, а в доме наблюдалось плотное задымление", - говорится в сообщении.

Пожарными в 09:35 пожар был локализован и в 11:20 окончательно ликвидирован.

В результате пожара огнем уничтожена кровля по всей площади, повреждено перекрытие по всей площади, стены на площади 15 кв. м, мебель и имущество. Во время тушения в одной из комнат квартиры пожарные обнаружили тела двух погибших. Ими оказались 60-летний хозяин дома и его 30-летний сосед.

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Вероятной причиной пожара стала неосторожность хозяина при курении.

Всего к тушению пожара привлекались 9 человек и 3 единицы специальной техники.

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Пожар, Черниговская область, ГСЧС.
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