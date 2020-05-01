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Представители малого бизнеса вышли на протест во Львове (Видео)

Представители малого бизнеса вышли на протест во Львове (Видео)
16:34 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости Украины:Во Львове представители малого бизнеса вышли на протест.

Десятки представителей малого бизнеса протестовали 1 мая во Львове возле городского совета с требованием "восстановить конституционное право на труд".

Как сообщает Радио Свобода,  из-за закрытия предприятий на время карантина физические лица-предприниматели сообщили о значительных убытках и вынужденном увольнении работников и закрытии бизнеса. Люди заявили, что считают несправедливой ситуацию, когда крупный бизнес при этом только увеличивает прибыли.

"У меня магазинчик, женская группа товаров на местном рынке "Пивденный". Еще до карантина не было массового наплыва людей, поэтому мы вполне можем ограничить доступ людей и соблюдать требования в любое время карантина. Здание 50 квадратных метров и два места для примерки. Потери большие, потому что за неделю перед карантином завезли сезонный товар. Даже если мы через неделю откроемся, этот товар весенний не продадим, поскольку нужны будут футболки. Мы этот сезон похоронили, а это потери 10 тысяч долларов. Купить сейчас летний товар - проблема с финансами", - сообщил предприниматель Юрий Устяк.

Предприниматели отмечают, что у них нет денег на аренду, закупку товаров, зарплаты наемным работникам.

Городской совет принял решение освободить предпринимателей от единого налога, но как это должно работать реально, пока люди не знают.

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Протестующие выдвинули властям местного и центрального уровня требования, в частности с 1 мая снять запрет на деятельность микробизнеса и они гарантируют соблюдение санитарно-гигиенических требований. На законодательном уровне отменить налоги с ФЛП, которым было запрещено вести деятельность в течение карантина. Ввести мораторий на проверки контролирующими органами до времени реформирования этих органов, ввести льготное кредитование с четкими условиями.

Во время акции ее участники придерживались дистанции и были в масках. Протест проходил под надзором полиции.

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Львов, Бизнес, Протесты, Карантин.
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