За сутки в Киевской области обнаружено 30 новых случаев Covid-19

Новости Украины:В Киевской области обнаружили 30 новых случаев коронавируса.

В Киевской области, по состоянию на 10:00 1 мая, зафиксировано 30 новых случаев коронавируса, больше всего - в Киево-Святошинском районе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской ОГА.

"По данным Киевского областного лабораторного центра, в Киевской области по состоянию на 10:00 1 мая 2020 года официально подтверждено 694 случая заболевания коронавирусом. За последние сутки выявлено 30 новых случаев", - говорится в сообщении.

Так, больше всего лабораторно подтвержденных случаев коронавируса зафиксировано в Киево-Святошинском районе - 245, в Обуховском районе - 134.

В Киеве на утро 1 мая зафиксирован уже 1453 подтвержденных случая заболевания COVID-19, прирост за сутки - 52. В столице обнаружили очаги заболевания и закрыли на карантин 2 общежития.