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ОПУ: Закупка средств защиты для медработников производилась не за средства госбюджета

ОПУ: Закупка средств защиты для медработников производилась не за средства госбюджета
17:18 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Деньги на закупку гумпомощи были взяты не из госбюджета.

Офис Президента не потратил ничего из госбюджета на закупку средств защиты для медработников и медицинские товары. Все средства были взяты из благотворительного фонда, отчет по его работе ОП представит на следующей неделе.

Об этом замглавы Офиса Президента Кирилл Тимошенко заявил в интервью порталу Ліга.net.

"Ноль. Готовим отчет на следующую неделю о том, как работал фонд, на что потратили деньги и сколько. В понедельник дадим информацию. Ее сводят", - сказал Тимошенко.

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Комментируя вопрос о передаче перевозок таких грузов Минздраву, Тимошенко отметил, что ОП занялся этим потому, что надо "было пройти сначала кризисный этап", а также потому, что закупка коммерческой структурой или благотворительным фондом в существующих условиях проходит быстрее, чем госорганизацией или органом власти.

"Минздраву нужно провести тендер, это за день не делается. К тому же, были ограничения у Минздрава по закупкам на иностранные предприятия. Китай сейчас не работает ни с одной страной по оплате после отгрузки. Они работают по 100% предоплате. Это риск. И госпредприятия как ГП "Медицинские закупки Украины" не очень могут подписать такие документы", - заявил Тимошенко.

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Как сообщалось ранее, доставкой средств и оборудования, необходимых для преодоления эпидемии COVID-19, которую до сих пор курировал Офис Президента, в дальнейшем будет заниматься Министерство здравоохранения Украины. Также раньше Минздрав провел закупку 70 тыс. костюмов биозащиты китайского производства. В то же время заместитель министра Светлана Шаталова заявила, что их поставка задерживается на 10 дней, поскольку Китайская Народная Республика ввела контроль экспорта товаров медицинского назначения.

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Пандемия, Коронавирус, Кирилл Тимошенко, ОПУ, Covid-19.
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