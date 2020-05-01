День в ООС: боевики стреляли из минометов, двое военнослужащих ВСУ ранены

Новости Украины:Оккупанты обстреляли позиции ВСУ из запрещенных минометов, двое бойцов ранены.

По состоянию на 17.00 пятницы, 1 мая, российско-оккупационные войска 13 раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе, двое украинских воинов ранены.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ОС.

"Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие", - отмечается в сообщении.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник трижды обстреливал наши позиции неподалеку Богдановки из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия. Неподалеку Водяного и Тарамчука враг применял гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Защитников Каменки оккупанты обстреляли из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а вблизи Старогнатовки вели огонь из ручных противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские наемники дважды вели огонь по позициям Объединенных сил вблизи Крымского. Для обстрелов оккупанты использовали 10 мин 120-го калибра, подствольные гранатометы и стрелковое оружие. По окраине Пивденного враг выпустил 6 мин 120-го калибра, а у Новотошковского применял 82 мм минометы - 7 мин. По населенному пункту Хутор Вольный вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из 82 мм минометов, а неподалеку Травневого - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Вследствие вражеских обстрелов двое украинских воинов получили ранения.

Случаи заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксированы, в районе проведения операции принимаются все необходимые меры по недопущению заноса и распространения коронавирусной инфекции в воинские коллективы из состава Объединенных сил.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.