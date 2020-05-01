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В Житомире начали работать рынки и некоторые парикмахерские

В Житомире начали работать рынки и некоторые парикмахерские
23:07 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:В Житомире заработали продуктовые рынки и некоторые парикмахерские.

В Житомире сегодня утром возобновили работу продуктовые сектора местных рынков и парикмахерские.

Как сообщили в дирекции крупнейшего в городе «Житнего рынка», предприниматели возобновили торговлю продовольственными товарами на основании решения исполнительного комитета Житомирского горсовета, которое было принято 28 апреля, после акции протеста работников рынков.

«Люди работают, вы видите, что сегодня, 1 мая, открылась часть павильонов, здесь можно теперь приобрести рыбу, овощи, рассаду, мясо», - отметили в дирекции рынка.

Там также подчеркнули, что в настоящее время администрация рынка проводит профилактические мероприятия, призывая предпринимателей и посетителей пользоваться средствами индивидуальной защиты и соблюдать все требования безопасности во время карантина.

Порядок и соблюдение санитарных условий на рынке контролируют правоохранители. Они также следят за соблюдением карантинных условий. При входе в рынок ведется температурный скрининг.

Также в Житомире сегодня открылись отдельные парикмахерские.

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Напоминаем, 28 апреля в Житомире исполком горсовета разрешил открыть с 1 мая с определенными ограничениями парикмахерские и продуктовые рынки. Работу парикмахерских позволили ”по предварительной записи и не более одного посетителя на 15 кв. м площади, или при наличии физически обособленного рабочего места”.

Относительно продуктовых рынков, то с соблюдением карантинных ограничений можно уже торговать продуктами в павильонах и магазинчиках, которые расположены по периметру территории рынка и имеют отдельный вход с улицы.

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Житомир, Рынок, Карантин, Коронавирус.
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