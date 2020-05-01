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В Крыму еще четырем крымским татарам вручили предостережения

В Крыму еще четырем крымским татарам вручили предостережения
23:19 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Украины:В Крыму еще четырем крымским татарам вручили предостережения о "недопустимости экстремистской деятельности".

В оккупированном Крыму российские правоохранители вручили еще четырем жителям Джанкойского района предостережения о «недопустимости экстремистской деятельности».

Об этом сообщает правозащитная организация «Крымская солидарность».

Было вынесено предостережение гражданскому журналисту Серверу Аяру, и активистам Осману Асанову, Смаилу Саитову и Усеину Асанову – все они проживают в селе Октябрь Джанкойского района.

«Установлено, что 3 мая 2020 года, 18 мая, а также 26 мая возможно проведение несанкционированных акций членами экстремистской организации «Меджлис крымскотатарского народа», - сообщается в документе российкой полиции.

Правозащитники отмечают, что Сервер Аяр отказался подписывать документ. Момент вручения предостережения сотрудник фиксировал на свой телефон. Так же он предупредил журналиста: «Если за вами будет зафиксировано нарушение, вы будете привлечены к ответственности».

Ранее российская полиция вручила предостережение активистке, защищавшей Ханский дворец.

Чубаров призвал обсудить ситуацию в Крыму в "нормандском формате"

Аналогичные предостережения ранее вручали и другим крымским татарам. Среди них: активисты крымскотатарского национального движения, правозащитники и журналисты «Крымской солидарности».

Как напоминает Крым. Реалии, 6 декабря 2019 года глава Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров анонсировал подготовку и проведение международной ненасильственной мирной акции «Мир - против насилия и оккупации. Марш достоинства». Во время акции активисты намерены пройти маршем в Крым через административную границу. Предварительная дата проведения акции - 3 мая.

Чубаров также не исключает возможности того, что Кремль попытается запугать крымских татар накануне «марша на Крым».

Но 31 марта Чубаров сообщил, что из-за коронавируса акцию пришлось перенести.

В МИД России назвали «провокацией» анонсируемую руководством Меджлиса крымских татар акцию – «марш на Крым».

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Украина, Россия, Крым, РФ, Меджлис, Крымские татары.
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