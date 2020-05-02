В Запорожье подростки сорвали государственный флаг (Фото)

Новости Украины:В Запорожье подростки сорвали государственный флаг, полиция начала уголовное производство.

По факту публикации в социальной сети о повреждении государственного флага 3 подростками полицейскими проведена проверка. Все лица, причастные к событию, установлены. Следственным Александровского отделения полиции открыто уголовное производство.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Запорожской области.

1 мая в социальной сети Инстаграм появилось видео, на котором в городе Запорожье 2 подростка сорвали государственный флаг Украины с флагштока. Эта информация также была распространена в средствах массовой информации.

Работниками Днепровского отдела полиции ГУНП в Запорожской области информацию о событии были внесены в журнал единого учета и начата проверка.

Полицейские совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины в Запорожской области и с помощью общественности, установили участников события. Ими оказались жители Запорожья - двое юношей 2001 рождения и девушка 2007 года рождения. Оба злоумышленника доставлены в Александровское отделение полиции для проведения всех необходимых следственных действий.

Несовершеннолетнюю вместе с матерью также пригласили в отделение полиции. С подростком ювенальная превенция проводит профилактические беседы.

Правоохранители выяснили, что событие происходило 30 апреля на территории Александровского района Запорожья. Двое юношей сорвали государственный флаг с флагштока, а девушка снимала правонарушения на мобильный телефон.

По данному факту следователем Александровского отделения полиции открыто уголовное производство по признакам ч.1 ст.338 (Надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.